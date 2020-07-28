Европа не будет открывать границы для России

Европейский союз оставит внешние границы закрытыми для большинства приезжих из других стран как минимум еще на две недели, передает агентство Bloomberg на дипломатические источники. По их данным, Брюссель рассматривает возможность сокращения даже «белого» списка стран, жители которых уже получили возможность въезжать на территорию союза.

Как уточнили источники «Интерфакса», список государств, резиденты которых могут быть допущены к поездкам в Европейский союз, обновляется каждые две недели, при этом очередной список рассматривается в настоящее время, в среду его будут обсуждать представители ЕС.

В любом случае, список будет носить рекомендательный характер, окончательное решение о допуске или недопуске путешественников из той или иной страны остается за конкретным государством ЕС.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.07.20

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