Следствие «закона абсурда»: Россию готовят к покаянию за расизм

Идеология всеобщего расизма и коленопреклонение белых перед афроамериканцами – новый мировой тренд, который Запад уже начинает насаждать остальным странам. Как считают российские эксперты, в ближайшем будущем в России начнутся профинансированные поиски доказательства «вайтизма» (от слова «white» – белый). Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, как считает журналист-международник, американист Михаил Таратута, расовые конфликты в США стали следствием «закона абсурда». «Нет идеи, которую нельзя довести до абсурда, я называю это законом абсурда. Вначале белое большинство осознает позор практики сегрегации, добивается ее отмены, и признает, что белое большинство является не только свидетелем, но и соучастником преступления – дискриминации большого числа людей по цвету кожи. Покаяние – это универсальная добродетель. Но, если двигаться по закону абсурда в этой направлении и дальше, можно прийти к убийственному выводу, который сделала полвека назад идеолог прогрессистов Сьюзен Зонтаг, что «белая раса – это раковая опухоль на теле истории». Она имела ввиду колониализм, но это стало доминантой идеологии прогрессистов. В наши дни эти идеи блистательно поддерживаются воспитанной в левых университетах молодежью», – сказал он.

Таратута пояснил, что сильное «полевение профессуры в американских университетах» воспитало целое поколение молодежи, проникнутых прогрессистскими идеями. «Это самобичевание и культивирование чувства вины, как первородного греха, трудами прогрессистов породило культ борьбы с привилегиями белых. Апологеты видят его во всем, даже в том, что в шахматах первый ход делают белые», – отметил он.

По его словам, помощь афроамериканцам влиться в общество привела к очень негативным последствиям, которые сейчас и пожинают США. «Квоты по приему на работу, продовольственные талоны, субсидированное жилье – все это было, и было необходимо в первые годы и десятилетия после отмены сегрегации. Но все это продлилось более полувека и дало самые горькие плоды, потому что это развратило большую часть негритянского населения. 60% пребывают в состоянии малообеспеченности и бедности. Большая часть этих людей являются потомственными безработными, у них нет мотивации. Привилегии воспитали в негритянском населении психологию потомственных жертв – вечных получателей заслуженных льгот. Это состояние обиженности рождало комплекс и подпитывалось культом вины белого человека», – подчеркнул Таратута.

Заведующий Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ ВШЭ Александр Лукин со своей стороны обратил внимание, что в настоящее время идеология всеобщего покаяния за расизм активно завоевывает мир. «На мой взгляд, это все является частью более общей тенденции. Это следствие некоторых социальных процессов. Я бы сказал, что с точки зрения идеологии, это результат теории всеобщего равенства, доведенная до полного абсурда и логического конца», – сказал он.

Эксперт обратил внимание, что сейчас практически все известные и популярные специалисты по международным отношениям активно развивают одну главную теорию «системного расизма». «Не только в США, но и во всем мире обсуждается, что во всех международных отношениях во всей истории расизм был коренным фактором. Как как у марксистов – классовая борьба», – констатировал он.

При этом Лукин выразил опасение, что этот подход будет навязываться всем государствам. «Опасность состоит в том, что этим будут заниматься не только в Америке. Это будут навязывать и нам тоже, потому что в действительности американцы, западные цивилизации отличаются тем, что считают, что то, к чему они пришли, является всемирно-историческим. Поэтому нас могут попросить искать расизм в России, где его никогда не было, в Индии, где его тоже не было. Это довольно опасная теория», – подчеркнул эксперт.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров со своей стороны отметил, что перенос этих теорий уже происходит. «Интеллектуальная мода всегда тоталитарна. Если ты ей не следуешь, ты себя отрезаешь от огромного числа возможностей – с тобой перестают общаться, не говоря о том, что тебе не дают гранты и могут лишить рабочего места. Поэтому ты либо перестаёшь говорить то, что соответствует твоим убеждениям, либо уходишь в «гетто». Я думаю, что это нас не минует», – считает он.

По его оценке, зарекаться от уличных волнений на расовую тематику в России пока рано. «Из-за перетекания интеллектуальной моды нам в ближайшее время стоит ожидать увеличение самокопаний, обильно поддержанных финансированием по линии многочисленных научных и околонаучных фондов, на тему, как мы в России должны из себя этот «вайтизм» изживать», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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