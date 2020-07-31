Специализируется на делах террористической направленности: Мосгорсуд получит нового главного судью

Москва в октябре 2020 года, вероятнее всего, получит нового председателя городского суда. Как пишет «Коммерсантъ», место Ольги Егоровой, которая возглавляла Мосгорсуд 20 лет, готовится занять председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.

Издание отмечает, что вакансия на должность председателя Мосгорсуда была открыта в апреле этого года. Однако Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) пришлось трижды объявлять конкурс на место – кандидатов не было. Сейчас единственным кандидатом является 56-летний Птицын.

После его выдвижения Егорова фактически не может больше претендовать на место председателя Мосгорсуда, так как она получила отрицательную характеристику из Верховного суда и четыре частных постановления. Обращаться с такими документами в ВККС, в которую уже заявился Птицын, поддержанный ВС, не имело смысла, пишет газета.

В Верховном суде Птицына характеризуют как «квалифицированного судью и грамотного руководителя». При этом отмечается, что именно ростовские военные судьи первыми начали слушать дела о преступлениях террористической направленности.

Известно, что Птицын был судьей и заместителем председателя 52-го военного суда Московского военного округа, возглавлял Балашихинский гарнизонный военный суд. Последние десять лет возглавляет Северо-Кавказский окружной военный суд, переименованный затем в Южный окружной военный суд (ЮОВС, Ростов-на-Дону).

Напомним, 27 октября 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил Егорову на третий срок. В 2015 году ее отношения с судебным руководством страны осложнились из-за расследования резонансного «дела переводчиков» о хищениях более 300 млн рублей руководителями управлений судебного департамента по Москве и области, выделенных на оплату услуг лингвистов в судах. Основными фигурантами дела являлись подчиненные руководителя судебного департамента при ВС Александра Гусева, считающегося вторым человеком в судебной системе страны.

Полномочия Егоровой как председателя Мосгорсуда заканчиваются 25 октября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.07.20

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