«За обыски ночью и незаконное лишение свободы»: фигурант «московского дела» отсудил у государства 250 тысяч рублей

Фигурант «московского дела» Сергей Фомин отсудил у государства 250 тысяч за незаконное преследование. Как сообщила его адвокат Светлана Байтурина, такое решение вынес сегодня Тверской суд города.

Фомин проходил обвиняемым по уголовному делу по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») за акцию протеста 27 июля 2019 года, пишет «Коммерсантъ». Он провел под арестом 121 день – его арестовали 9 августа и освободили 6 декабря за отсутствием состава преступления.

Фомин требовал от государства 793 тысяч рублей за бездействие следствия, незаконное лишение свободы, обыски ночью и создание негативного образа на федеральных телеканалах.

Напомним, летом 2019 года Фомин работал волонтером в предвыборном штабе юриста «Фонда Борьбы с коррупцией» Любови Соболь, которая собиралась баллотироваться в Мосгордуму. После акции протеста его обвинили в участии в «массовых беспорядках» и объявили в розыск, после чего он сам пришел в полицию. Фомин провел четыре месяца в СИЗО и под домашним арестом. В декабре 2019 года с него сняли обвинения и прекратили его дело.

«Московское дело» – серия уголовных дел, возбужденных после протестных акций в Москве летом 2019 года. На акциях были задержаны тысячи человек. Реальные тюремные сроки получили 11 человек, десятерых приговорили к условным срокам и штрафам, против восьми человек уголовные дела были прекращены.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.07.20

Киев получил данные о бойцах ЧВОК «МАР», задержанных в Минске. / Европейская экономика вошла в рецессию: ВВП обвалился на рекордные 14,4%. / В России возобновили движение более 180 поездов дальнего следования. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»