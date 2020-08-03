Дожди отступили: в Москву возвращается теплое и сухое лето

Предстоящая неделя в московском регионе будет отличаться по-летнему теплой погодой. Согласно прогнозу Гидрометцентра, дожди и грозы возможны только с приближением выходных дней.

Во вторник, 4 августа, ночью в Москве и Подмосковье ожидается 11…13°, днем – до 26°. В среду, 5 августа, станет еще на градус теплее: ночью до 14°, днем – до 28°.

В четверг, 6 августа, ночью до 16°, в дневное время до 28°, но при этом возможен кратковременный дождь. В пятницу, 7 августа, местами также вероятен небольшой кратковременный дождь, ночью до 18°, днем – до 28°.

В субботу, 8 августа, без осадков, ночью 11…16°, днем 22…27°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.08.20

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