Forbes определил самых успешных звезд российского шоу-бизнеса

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сохранил за собой первую строчку рейтинга звезд отечественного шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Согласно подсчетам журнала Forbes, музыкант заработал с мая 2019 года по апрель 2020 года $8,8 млн.

Издание со ссылкой на одного из российских миллиардеров отмечает, что гонорары артиста за выступление могут доходить до $300 тысяч и выше. В прошлом году Шнуров также признавался самым успешным из российских звезд шоу-бизнеса.

На втором месте рейтинга Forbes – певец Егор Крид, заработавший за год $6,9 млн, на третьем – Дима Билан с заработком в $6,8 млн.

В топ-5 также вошли музыкант Баста (Василий Вакуленко) и Филипп Киркоров, которые заработали за год по $6,6 млн.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.08.20

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