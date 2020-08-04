Следственный комитет начал первую проверку полицейского насилия на акциях протеста-2019

В Следственном комитете началась первая доследственная проверка по жалобе на незаконное применение насилия со стороны правоохранителей в отношении участника протестных акций лета 2019 года Михаила Файто. Об этом говорится в сообщении на сайте «Комитета против пыток».

В организации уточнили, что Файто был задержан 3 августа 2019 года в центре Москвы и доставлен в ОМВД России по району Печатники. В последствии он заявил правозащитникам, что полицейские избили его на территории ОМВД при выходе из автозака в ответ на вопросы о законности действий правоохранительных органов. Врачами скорой помощи и травматологом у Файто были диагностированы повреждения связок I пальца левой кисти, ушиб левого лучезапястного сустава, а также ссадины лица, туловища, конечностей. Его прошлогодние жалобы остались безрезультатными – нарушений в действиях сотрудников МВД и Росгвардии не нашли.

15 июня 2020 года юристы «Комитета против пыток» направили в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах Файто. 26 июня 2020 года Люблинский районный суд города Москвы прекратил административное дело по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) в отношении Файто. Дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения, как того требовали защищавшие его правозащитники.

«Следовательно, раз не было состава административного правонарушения со стороны Файто, то его задержание, доставление, а, тем более, применение физической силы и спецсредств автоматически нельзя считать законными. У правоохранителей просто не было законных оснований для таких действий», – отметил юрист «Комитета против пыток» Петр Хромов.

Юристы правозащитных организаций «Комитет против пыток», «Агора» и «Зона права» представляют интересы 23 пострадавших в ходе протестных акций летом прошлого года в Москве от применения насилия сотрудниками полиции и Росгвардии, однако ни по одному из этих фактов ранее не были не только возбуждены уголовные дела, но и проведены доследственные проверки.

Москва, Светлана Антонова

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