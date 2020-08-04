«На грани»: посещаемость кинотеатров упала на 95%

Российские кинотеатры оказались на «на грани». По словам участников рынка, после первых выходных сборы оказались меньше на 90-95%, чем годом ранее. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова сообщила, что ситуация «не просто тяжелая, она на грани». «Если говорить о результат первого уикенда, они были в рамках ожиданий… В среднем по Москве и, по-моему, еще в 22 регионах открыты кинотеатры, хотя очень много «миллионников» по-прежнему закрыты. Посещаемость значительно ниже, чем в августе прошлого года, наверное, на 90-95%. Исходя из этих вводных, можно сделать вывод об экономической ситуации с кинотеатрами…» – сказала она.

Генеральный директор объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васянин подтвердил, что результаты сборов «примерно в пять раз хуже, чем в аналогичный период прошлого года». «Но это важный сигнал к возвращению. Цифрами хвастаться рано, надеемся, что динами будет положительная», – отметил он.

Как ранее сообщал «Новый День», будущее российских кинотеатров остается под большим вопросом – из-за требований надзорных органов и эпидемиологической обстановке многие кинозалы экономически выгоднее оставить закрытыми до Нового года. По словам председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, открытие кинотеатров – начало очень тяжёлого периода. «Мы не только должны возвращать зрителей в залы, и определяться, какие фильмы выходят, но и определяться, какие экономические модели теперь будут работать – какие отношения с персоналом, с владельцами недвижимости. Очень много вопросов», – пояснил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.08.20

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