Швейцария открылась для россиян

Правительство Швейцарии приняло решении исключить Россию и некоторые другие страны из «коронавирусного» списка стран, по прибытии из которых обязателен карантин, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение швейцарского кабинета министров.

Ранее сообщалось, что правительство РФ также сняло ограничения для граждан Швейцарии. При этом предполагается, что авиасообщение с этой страной Россия возобновит 15 августа.

Берн, Светлана Антонова

Берн. Другие новости 05.08.20

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