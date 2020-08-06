«Мечтают о наезде силовиков и загранице»: журналист ФАН о Центре «Досье»

Журналист Федерального агентства новостей внедрился в Центр «Досье» опального олигарха Михаила Ходорковского и узнал, какое отношение к «расследованиям» этой структуры имеют западные спецслужбы и соцсети.

Корреспондент агентства присоединился к «Досье» в феврале, и вскоре добился руководящей должности в группе, которая отвечала за «расследования» на тему выборов в России. Он получил доступ к системе заказов и фабрикаций, на основе которой создавались «доклады» структуры скрывающегося в Лондоне миллиардера. В целях обеспечения безопасности корреспондента ФАН его личность не раскрывается.

По его информации, весной десятки политтехнологов, которые работают против прозападных оппозиционеров, обнаружили утечку информации со своих аккаунтов в соцсетях. При этом явных следов взлома они не обнаружили. Как выяснилось, Центр «Досье» писал запросы в соответствующие западные соцсети или компании, а те пересылали их в спецслужбы, и через неделю вся необходимая информация была у команды проекта на руках. Это подтверждается ответом Google на запрос ЦРУ по предоставлению информации с аккаунтов для очередного расследования «Досье». Американская компания отдала ЦРУ и проекту личные данные политтехнологов, и никакая помощь хакеров структуре Ходорковского не понадобилась.

«Такая ситуация, к сожалению, обычна для зарубежных соцсетей. Они подчиняются правительству и спецслужбам США и отдадут любые данные в целях национальной безопасности и национальных интересов. Особенно если дело касается России и Китая…Давайте будем откровенны: если вы понадобитесь спецслужбам или людям Ходорковского, то ваши данные сольют без проблем», – рассказал ФАН специалист по компьютерной безопасности.

С агентством также связался политтехнолог Алексей Максимов, фигурировавший в расследовании «Досье» по выборам. Эксперт рассказал о неудачной попытке завербовать его со стороны работника «Досье».

«Я взял время на раздумья. А потом они стали присылать мне фактуру, которой у них просто быть не могло. И честно признались, что они ее украли у таких же, как я, политологов. Просто внаглую», – отметил он. В доказательство своих слов Максимов показал скриншоты переписки.

Журналист ФАН также узнал, что после легализации слитых файлов и переписок через агентов влияния «Досье» прибегает к помощи профессионалов по подготовке фейков. Те создают фальшивые документы и скриншоты для «расследований» проекта.

«Они рассказывают об этом с гордостью. И мечтают, чтобы на них наехали силовики. Тогда руководство отправит их жить за границу», – добавил корреспондент, пообщавшийся с одним из таких «профессионалов».

После этого этапа «Досье» отправляет фактуру в подконтрольные СМИ, чтобы те опубликовали сенсационные материалы. Таким образом, проект не несет ответственности за информацию в своих докладах. Полностью расследование можно прочитать на сайте Федерального агентства новостей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.08.20

В России не уменьшается число новых заражений коронавирусом. / Президент Черногории перед выборами вспомнил о дружбе с Россией. / Напал около жилых домов: в Москве задержан насильник. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»