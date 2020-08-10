Сырое похолодание в московском регионе: пик придется на конец недели

К московскому региону приближаются прохладные воздушные массы, в результате чего в ближайшие дни показания термометров будут понижаться. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, пик похолодания придется на пятницу, 14 августа.

В ночь на вторник, 11 августа, ночью ожидается небольшой дождь при температуре до 16°. Днем по области местами возможны кратковременные осадки. Воздух прогреется до 22°.

В среду, 12 августа, вновь ожидается небольшой дождь. Ночью до 13°, в дневное время воздух прогреется лишь до 19°. Ветер будет порывистым до 15 метров в секунду.

В четверг, 13 августа, тоже вероятен небольшой дождь. Ночью в Москве и Подмосковье – до 12°, днем – до 17°. При этом порывистый ветер сохранится.

В пятницу, 14 августа, местами опять небольшой дождь. Ночью 6...11°, днем 14...19°.

В субботу, 15 августа, также ожидается небольшой дождь, ночью 7...12°, днем 16...21°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.08.20

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