Ловушка для туристов: АТОР рекомендует не покупать авиабилеты до официальных заявлений властей

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендуют не покупать авиабилеты после открытия продаж или заявлений отдельных стран о готовности принимать российских туристов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполнительный директор организации Майя Ломидзе подчеркнула, что сроки открытия границ с другими государствами остаются неизвестными.

Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, глава АТОР пояснила, что сейчас есть два критерия открытия границ с другим государствами. «Первый касается безопасности, соблюдения требований, сформулированные Роспотребнадзором – количество заболевших на 100 тысяч человек, динамика за последние несколько дней, распространение заболевания, отсутствие повторенных волн. Второй критерий – принцип взаимности: в первую очередь будут рассматриваться те страны, которые готовы принимать наших граждан. Однако эти два критерия не являются гарантиями того, что страны, подпадающие под них, будут открыты», – отметила она.

«Ответа на вопрос, когда будут открыты страны Евросоюза, которые в подавляющем большинстве не готовы принимать российских граждан, нет», – добавила Ломидзе.

В этой связи глава АТОР призвала россиян не покупать билеты, основываясь на заявлениях, сделанных в других странах, или открытие продаж авиакомпаниями. «Мы рекомендуем не ориентироваться на открытие продажи билетов. Знаете, как происходит: страна говорит, что готова принимать российских туристов, туристы сразу начинают искать билеты. Иногда они их даже находят. Но все это не значит, что авиасообщение будет открыто. Ориентироваться надо только на официальные сообщения Минтранса, правительства, МИДа, Ростуризма, уполномоченного органа. Только после этого можно начать искать билеты», – подчеркнула Ломидзе.

При этом, по ее словам, продажа билетов по закрытым направлениям не является преступлением со стороны авиаперевозчика. «То, что компания продает билеты в надежде, что направление откроется, не является нарушением закона. Они имеют право перенести билет на срок. В таких случаях авиакомпании прикрепляют сообщение, что турист либо получит ваучер, либо ему дадут дополнительные мили, либо деньги», – отметила глава АТОР.

Напомним, 4 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что продажа авиабилетов в закрытые страны с последующим предложением ваучера может нарушать права граждан. 6 августа «Аэрофлот» снял с продажи билеты на рейсы в закрытые из-за коронавируса страны до 31 августа.

Москва, Мария Вяткина

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