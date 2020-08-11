Патриотическая драма о настоящих героях: фильм «Ржев» петербургский бизнесмен посвятил дедушке-ветерану

В честь 75-летия Великой Победы стартовали летние сеансы российской киноленты «Ржев». В Москве и Подмосковье фильм демонстрируют на кинопарковках.

Драматическую картину о Второй мировой войне этим летом представили сразу в нескольких уличных кинотеатрах Московской области. В середине июля показ состоялся в Чехове. Возможность увидеть фильм «Ржев» была и у жителей Наро-Фоминска – зрителей собрали в центральном городском парке. Еще один сеанс запланирован на конец следующей недели – на этот раз отечественную ленту продемонстрируют в Балашихе. И как показывает практика, места на парковке лучше бронировать заранее: летние показы вызвали небывалый ажиотаж.

Премьера военного боевика прошла в декабре прошлого года и собрала огромное количество положительных отзывов по всему миру. Фильм «Ржев» был показан в США, Японии, Испании и многих других странах. Он был также представлен на Шанхайском кинофестивале, где имел сокрушительный успех.

Режиссером кинокартины выступил Игорь Копылов. Фильм «Ржев» полностью основан на реальных событиях. Сюжет создатели картины взяли из повести «Искупить кровью» – страшную и одновременно героическую историю о битве в Тверской глубинке изложил на бумаге писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев. Это один день из жизни небольшой группы советских солдат, вынужденных в условиях холода и голода отбивать атаку фашистских войск.

Идея создания патриотической киноленты принадлежит бизнесмену из Петербурга Евгению Пригожину. На съемки его вдохновил героизм родного дедушки, который участвовал в Ржевской битве. При этом фильм «Ржев» стал настоящим подарком к 75-летию Великой Победы, который празднуется в 2020 году. «Евгений Викторович тоже человек неравнодушный к истории Великой Отечественной войны, патриот нашей страны. Он выделил средства, чтобы была возможность рассказать данную историю. Это дорогого стоит. Есть люди, которые говорят о войне, о патриотизме, но ничего не делают. Этот человек мало говорит, но много делает», – уверен продюсер фильма Сергей Щеглов.

Показы фильма «Ржев» едва ли ограничатся августом, ведь каждый сеанс зрители ждут с нетерпением. В связи с пандемией дополнительные показы пока рассчитаны только на кинотеатры под открытым небом.

Москва, Светлана Антонова

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