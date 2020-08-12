Адвокат Ефремова пригрозил обратиться к Путину из-за травли и беспредела

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев заявил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и руководству силовых структур в связи с ситуацией вокруг судебного процесса по делу о ДТП с участием артиста. По его словам, экспертам дана команда отказывать стороне защиты в независимом заключении, на него самого открыта «максимальная травля», а ситуацию с госпитализацией Ефремова из зала суда Пашаев назвал «беспределом».

«Я вынужден обратиться к президенту Российской Федерации – вмешаться и остановить этот беспредел, – заявил юрист журналистам, заверив, что сделает это сегодня. – На меня самого травля идет максимальная, вышли чтоб возбудить в отношении меня уголовное дело». При этом Пашаев поблагодарил прокурора Москвы Дениса Попова за то, что «он отказался, отправил куда подальше», и генпрокурора Игоря Краснова – за то, что «он так организовал работу».

Обращения адвокат намерен направить также главе СКР Александру Бастрыкину и МВД РФ Владимиру Колокольцеву. «Я уверен, что как станет им известно, они остановят все это», – подчеркнул он. Видеозапись заявления Пашаева разместило агентство «Москва».

Накануне Ефремов был госпитализирован из зала Пресненского суда с подозрением на инсульт, заседание было отложено на 18 августа.

«Я со вчерашнего дня в себя не пришел, я такого беспредела не видел, – рассказал Пашаев о происходившем 11 августа. – Захожу к нему, я его лицо вижу – вообще он никакой. С врачами общаюсь, говорю: что надо? Они говорят – нам надо его немедленно госпитализировать. Мы только не знаем как. Секретарь суда находится в зале, командует, отпустить его в больницу или нет. Что это такое? До чего докатились?»

При этом, как подчеркнул Пашаев, ни одно экспертное учреждение не хочет работать с защитой Ефремова. По его словам, в существующем экспертном заключении «очень много ошибок, много недоработок», поскольку «они очень быстро все за короткий срок сделали». «К кому ни обращаемся по Москве, выезжаем в субъекты, чтобы с экспертами договариваться, сначала берутся потом – раз – команда, дана команда по фамилии Ефремов ничего не делать», – заявил адвокат, отметив, что пока не знает, кто дает такие указания.

Он также отметил, что судебное рассмотрение дела происходит в маленьком зале и практически в ежедневном режиме. «У какого нормального человека выдержит здоровье?» – возмущенно добавил Пашаев.

О состоянии Ефремова, по его словам, пока нет никакой информации, к нему не пускают ни адвоката, ни родственников.

Между тем, в Боткинской больнице, куда адвокат приехал после встречи с журналистами, ему заявили, что никакого пациента Ефремова у них нет. Пашаев завил, что не располагает информацией, что актер покидал медучреждение, передает «Москва 24».

Как сообщал «Новый День», резонансное ДТП произошло в июне. Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезался в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.08.20

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