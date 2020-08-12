Москвичей ждет похолодание до 5 градусов, дожди и северный ветер

Жителей московского региона в конце недели ожидает не по-летнему холодная ночь, за которой придет потепление. Дожди отступят от столицы только на пару дней.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в ночь с пятницы на субботу в Подмосковье понизится до 5…10°. В целом прохладная погода, которая пришла в столичный регион в среду, сохранится до пятницы. Днем в ближайшие дни температура воздуха составит 16…18° тепла, в Подмосковье 13…18°. Сегодня и завтра ожидаются дожди при северном ветре, к пятнице в столице небо очистится, однако по региону местами продолжатся осадки.

В субботу дождей не ожидается. Температура воздуха ночью составит 7…9° в Москве и до 5…10° по области. Днем в столице потеплеет до 18…20°, в Подмосковье – до 16…21°.

Воскресенье вернет москвичам летнее тепло – столбики термометров поднимутся до 24°, однако при этом возможны небольшие дожди.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.08.20

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