«Какая-то вакханалия!» Михаил Дегтярев возмущен появлением белорусских флагов на протестах в Хабаровске

Хабаровские протесты перерастают в «какую-то вакханалию» из-за поднятых участниками флагов оппозиции Белоруссии. Об этом заявил врио губернатора края Михаил Дегтярев. Местный протест в поддержку арестованного Сергея Фургала привлек массу приезжих из других регионов, заявил он.

«На этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте, – сказал Дегтярев в интервью «Известиям». – У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается».

Стоит отметить, участники протестов в Белоруссии выходят с бело-красно-белым флагом, который исторически принадлежал Белорусской Народной Республике в 1918-1919 годах, и был государственным флагом страны в 1991-95 годах, до объявленного Александром Лукашенко референдума.

Комментируя хабаровский протест, врио главы региона также подчеркнул, что сам «очень толерантно» относится к тем, кто выходит в поддержку Сергея Фургала, и если бы как обычный житель региона проголосовал за губернатора, то обязательно участвовал бы в акциях протеста в случае его ареста. «Но сам протестовать не пойду, потому что я занимаю высшую государственную должность в субъекте РФ. Не положено. Но свое положительное отношение я уже высказал, раз, наверное, 200 за последние три недели. И, к сожалению, некоторые меня не слышат», – отметил Дегтярев.

Как сообщал «Новый День», акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске проходят с 11 июля. Глава региона был задержан по подозрению в причастности к заказным убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах. 20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия, врио главы региона был назначен Дегтярев. Однако жители края продолжают выходить на несанкционированные акции протеста, требуя, в частности, перевести арестованного Фургала из Москвы в Хабаровский край и судить его в регионе, а не в столице.

В Белоруссии акции протеста начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов 9 августа. Жители республики не согласились с официальной версией о том, что действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов – граждане считают результаты сфальсифицированными, а победу отдают кандидату от оппозиции Светлане Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняют протестующих, более 200 человек уже оказались в больницах, около шести тысяч были задержаны, многие серьезно избиты. ОМОН применяет не только светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ – накануне МВД республики призналось в использовании боевых патронов.

Хабаровск, Татьяна Дорофеева

Хабаровск. Другие новости 13.08.20

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