«Хотите, чтобы на улицах России было как в Минске?» Андрей Кураев призвал россиян требовать закрытия кадетских классов Росгвардии

Запрещённый в служении в Русской православной церкви влиятельный проповедник Андрей Кураев призвал закрыть кадетские классы, аффилированные с силовыми структурами. «Там начинается подготовка вот таких янычар, готовых бездумно и безжалостно бить свой народ», – пояснил он на своей странице в «Фейсбуке», напомнив о событиях в Белоруссии.

«Закрыть школу космонавтов! Вы хотите, чтобы на улицах России было как в Минске? Чтобы полицаи избивали и расстреливали беззащитных людей? Если нет, то требуйте закрытия кадетских классов, аффилированных с Росгвардией, ФСИН, следкомом, прокуратурой, полицией», – призвал Кураев. «Оттуда выходят и выйдут вот такие анонимные космонавты, распевающие «дядя Вова, мы с тобой»», – уверен он.

Публикация Кураева в «Фейсбуке» за пару часов собрала более 400 комментариев и больше двух тысяч «лайков».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста граждан, не согласных с объявленными ЦИК итогами президентских выборов, согласно которым более 80% голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко. Участники несанкционированных митингов уверены, что результаты сфальсифицированы, а в действительно победа осталась за кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской. Силовики жестко разгоняют протестующих, используя не только слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, но и боевые патроны. Сегодня протесты продолжаются.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.08.20

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