Новая колониальная политика Франции: Париж пытается вернуть Ливан под свой протекторат

Франция под прикрытием гуманитарной и экономической помощи Ливану пытается взять это государство под свой протекторат. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские эксперты на пресс-конференции в Москве.

В частности, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Игорь Матвеев отметил, что Ливан всегда был заложником соперничества ведущих государств, и нынешний кризис был спровоцирован не только взрывом в Бейруте. «Он имеет целую группу внешних и внутренних предпосылок и причин. Ливан всегда был открыт внешним влияниям. Я пессимистично настроен, несмотря на активность и жесты со стороны мирового сообщества, – то, что экономика является во много заложницей соперничества между различными державами, политических, конфессиональных вопросов», – сказал он.

При этом эксперт обратил внимание на активное участие Франции в происходящем. «Франция пытается воспользоваться ситуацией в своих интересах. Она хочет добиться консенсуса, вернуть Ливан, более тесно привязать его к обществу франокофонных государств, выводить Ливан из восточного вектора», – считает он.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев со своей стороны отметил, что для Франции все складывается весьма удачно, так как США реагируют на происходящее довольно сдержано. «В связи с внутренними делами Ближний Восток уходит из повестки США», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», взрыв в Бейруте прогремел 4 августа. По официальной версии, в порту проводились ремонтные работы на складе, где хранилась аммиачная селитра, возник пожар, который привел к мощному взрыву. Ударной волной была разрушена почти половина города. По оценкам ливанских властей, около 300 тысяч человек остались без жилья. По последним данным, жертвами ЧП стали 137 человек, более 5 тысяч пострадали, многие числятся пропавшими без вести.

Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе посетил Бейрут и призвал к организации международной гуманитарной помощи Ливану. В то же время он подчеркнул, что помощь будет передаваться при обеспечении транспарентности и «не попадет в руки коррупционеров», и намекнул, что в стране давно назрели политические и экономические реформы. По оценкам некоторых экспертов, визит Макрона может расцениваться претензией Парижа на восстановление колониальных отношений с этой – а де-факто до 1946 года Ливан находится под мандатом Франции, который Париж получил после окончания Первой мировой войны.

Примечательно, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация о петиции жителей Ливана, которые хотят перейти под французский мандат. Обращение поддержали несколько десятков тысяч жителей страны.

Москва, Мария Вяткина

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