Война умов и открытие бездны: Подмосковье готовится к «Традиции»

В следующие выходные дни в Усадьбе Захарово под Одинцово детей и взрослых ждет увлекательное событие лета: бесплатный праздник музыки, поэзии, театра и философии в рамках фестиваля «Традиция».

Авторы идеи – писатель, общественный деятель Захар Прилепин и продюсер, режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков, которые решили объединить национальную традицию и современное искусство. 22 августа «Традиция» соберет более 30 мероприятий: это музыкальные концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, развлечения и мастер-классы для всей семьи. Особые дискуссии развернутся на тематических площадках.

«Фестиваль «Традиция» – наша попытка поучаствовать в процессе сохранения русской культуры, – пояснил Прилепин. – Насколько широка Россия, настолько разнообразна наша традиция – русская, российская, многонациональная. И настолько же эта традиция чаще всего оказывается на задворках глянцевой жизни, списанной с западных образцов, жизни суетливой, порой пустой. Русская традиция всегда обращена к Богу и миру, она противостоит миру унификации всем своим разнообразием, миру всепоглощающей скуки – своим жизнелюбием, миру равнодушия – своей теплотой и глубиной. Это буквально тот внутренний стержень, что делает русского русским вне времени, вне географии, делает его и сильным, и гибким, защищая человеческое в человеке».

На фестивале «Традиция» писатель расскажет о той роли, которую играет казачество в истории России. Организаторы заверяют, что будет интересно.

Философ, автор курса по антропологии и онтологии театра Александр Дугин расскажет о роли Пушкина в структурировании русской идентичности, проанализирует войну умов (ноомахию) в сказке о золотом Петушке, расскажет о «маленьком человеке» и открытии бездны.

В рамках фестиваля запланирован также «Светлый вечер оффлайн» – совместный проект радио «ВЕРА», журнала «Фома» и МХАТ им. Горького. Зрители, гости и ведущие вместе обсуждают острые вопросы и ищут ответы. На мероприятии будет действовать правило открытого микрофона – любой участник встречи может поделиться своим опытом или задать волнующий его вопрос.

Писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко готов поговорить с гостями фестиваля не только о фантастике, а художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков – о великом поэте Бродском. О непривычном, но актуальном Бродском – лекция по следам поэтического марафона Иосифа Бродского, проведенного на телеканале «МХАТ ГОВОРИТ!» 24 июня 2020 года, в День славянской письменности и культуры и 80-летнего юбилея поэта.

Методист дома-музея Петра Ильича Чайковского в Клину, автор книги о П.Ию Чайковском, прапраправнук Александры Ильиничны Чайковской (в замужестве Давыдовой) Денис фон Мекк расскажет о семейных традициях Чайковских, их корнях и о их влиянии на жизнь и творчество русского Гения.

Об удивительном мире модных трендов на селе, почему «усадебные» крестьянки одевались иначе, чем «дворовые», как помещики пытались изменить народный костюм, а когда наряжались в него сами, расскажет искусствовед, этнокультуролог Андрей Боровский. Множество живописных портретов, старых фото и сохранившихся музейных экспонатов раскроют свои секреты и по-новому покажут нам русский костюм, отражающий нюансы контекста среды, в которой они были созданы и вне которой были бы невозможны. Андрей Боровский – постоянный эксперт рубрики о традиционном костюме в программе «Правила жизни» телеканала «Культура».

Подробнее о программе фестиваля «Традиция» можно прочитать здесь >>>

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.08.20

«ОМОНа на всех не хватит»: вице-спикер Госдумы назвал мэрию Москвы «трусливой организацией». / «Режим заканчивает свое существование, протесты будут нарастать»: судьба Лукашенко решится в ближайшие 48 часов. / В России задержали главаря группы по выводу миллиардов рублей за рубеж. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»