Синоптики уточнили, когда в Москву вернется летняя погода

Теплая летняя погода вернется в Центральную Россию к середине будущей недели. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в комментарии «Российской газете».

По его словам, начиная со второй половины недели, погода все больше будет напоминать летнюю. Днем воздух начнет прогреваться до +24…+26 градусов. В отдельные дни и до плюс 28 градусов. В целом неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей.

Между тем, по словам синоптика, купальный сезон в Москве и области завершился. Ночи стали длиннее и прохладнее – вода быстро остывает. «Сейчас в Москве-реке в районе Звенигорода температура воды уже 16 градусов, в Москве -17-18 градусов. Такая же в прудах и озерах. И теплее она вряд ли станет. Если бы дни были длинные, а на небе мало облаков, тогда бы вода была более комфортной. Сейчас каждый день облачность. Поэтому купаться могут лишь самые закаленные люди», – отметил Вильфанд.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.08.20

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