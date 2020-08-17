Голикову попросили дать выходной 1 сентября родителям первоклассников

В правительство РФ поступило предложение о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня родителям первоклассников 1 сентября. Психологи считают, что присутствие на линейке мам и пап положительно сказывается на состоянии ребенка, который испытывает сильный стресс.

Обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой направила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, передает РИА «Новости». Она пояснила, что проведенный ранее опрос показал: 56% родителей считают своим долгом проводить ребенка на первый урок. Однако 37% респондентов сообщили, что не смогут этого сделать, поскольку вынуждены находиться на работе. В качестве причины они назвали снижение доходов из-за пандемии, невозможность отлучиться с рабочего места из-за специфики обязанностей, а также отказ руководства.

Опрос был проведен в 75 регионах среди 1,6 тысячи родителей детей, которые в этом году пойдет в 1 класс. 83% респондентов сообщили, что им придется брать отгул или отпуск за свой счет.

В обращении говорится, что присутствие родителей рядом с первоклассниками 1 сентября положительно оценивают психологи. Это важно для внутреннего спокойствия ребенка, который в этот день испытывает сильнейший стресс из-за резкой смены игровой, комфортной обстановки детского сада на школьную.

Как сообщал «Новый День», в этом году мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение школьных линеек 1 сентября, сославшись на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. При этом мэр анонсировал проведение Дня города 5 сентября в парках и скверах столицы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.08.20

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