Врио губернатора Хабаровского края не отчитался о доходах за прошлый год

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не отчитался о доходах за 2019 год: декларации чиновника нет ни на сайте Государственной думы, депутатом которой он являлся, ни на портале правительства Хабаровского края. Ранее Дегтярев и его семья заявляли, что никакого имущества у них нет.

Среди отчетов о доходах за 2019 год на сайте краевого правительства опубликованы данные экс-губернатора Сергея Фургала, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово». Так, в 2018 году доходы Фургала составляли 5 млн 465,3 тысячи рублей, его супруги – 735,3 тысячи.

В 2019 году губернатор заработал почти на 3,3 млн больше: 8 692,6 тысячи рублей, его супруга – 877,9 тысячи. Автомобили у четы указаны одни и те же: у Фургала – Lexus LX570 и по Toyota Land Cruiser у него и у жены.

Врио главы региона Дегтярев был назначен 20 июля 2020 года, до этого он являлся депутатом нижней палаты парламента от партии ЛДПР. Однако его декларации о доходах за 2019 год нет на портале Государственной думы – в таблице указаны сведения лишь о 443 депутатах.

Ранее Дегтярев отчитывался о доходах за 2018 год, сообщив о заработанных 4,8 млн рублей. Его супруга получила чуть больше двух миллионов. В 2017 году парламентарий сообщал о 4,6 млн, его супруга получила доход в 461 тысячу рублей.

Примечательно, что никакой недвижимой собственности у семьи Дегтярева нет, а единственный автомобиль принадлежит его жене: в 2017 году это была Toyota LC Prado, в 2018 она приобрела Мерседес-Бенц GLS 350 D. В пользовании у четы и их троих несовершеннолетних детей находилась квартира в 169,7 кв метра, предоставленная Дегтяреву на время исполнения депутатских полномочий, а также квартиры в 80 кв м и 41,5 кв м.

В Хабаровске с 11 июля продолжаются акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, арестованного 9 июля по подозрению в причастности к заказным убийствам предпринимателей. Жители Хабаровского края требуют перевести его из Москвы в местное СИЗО и судить открыто и честно. В субботу, 15 августа, администрация Хабаровска заявила, что численность протестующих снижается, и на улицы вышло всего около двух тысяч человек. В телеграм-каналах число участников акции оценили в 30 тысяч человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.08.20

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