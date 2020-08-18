Минувшая ночь стала самой холодной в Подмосковье

В Подмосковье минувшая ночь оказалась самой холодной с начала лета. На востоке Подмосковья в поселке Черусти минимальная температура составила 2,2 градуса, что стало самым низким значением в столичном регионе 18 августа, передают «Метероновости».

Синоптики отмечают, что Москве самым холодным оказался район Бутово, где воздух остыл до 8,2 градуса. При этом в центре города минимальной температура составила 14,2 градуса.

Как сообщал «Новый День», ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что со второй половины недели погода все больше будет напоминать летнюю. Днем воздух начнет прогреваться до +24…+26 градусов. В воскресенье, 23 августа, ожидается до + 28 градусов. В целом неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.08.20

Коронавирус нашли у министра энергетики Новака. / Банкиры попросили не снижать ставку эквайринга ради малого бизнеса. / Названы регионы с высоким популяционным иммунитетом к Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»