С вещами на выход: США шантажируют ВТО

США саботируют работу Всемирной торговой организации (ВТО) и пытаются подмять ее под себя. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Алексей Портанский, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт отметил, что администрация Белого дома принимает решения, которые идут вразрез с правилами ВТО.

«Штаты забывают, что у них есть обязательства в рамках ВТО. Они ссылаются на свои внутренние законы 60-70 годов, на основе которых они стремятся принять «защитные» меры для своей экономики. Но эти законы принимались тогда, когда не было ВТО. Когда организация создавалась, у каждой страны возникли обязательства. Естественно, внутренние законы должны быть адаптированы», – сказал он.

Эксперт обратил внимание, что в 2018 года США повысили импортные пошлины на сталь и алюминий, что вызывало шквал недовольства среди стран-участниц ВТО, и сейчас Вашингтон продолжает эту политику – действия уже привели к тому, что сейчас не работает один из важнейших органов торговой организации.

«Они выступают с заявлениями и угрозами, что готовы выйти из ВТО, потому что это – организация, которая якобы работает в интересах Китая и других развивающихся стран, и действует против интересов Соединенных штатов. Но если есть претензии к торговой политике, субсидиям, нужно действовать в рамках процедур. А принимать решения, которые нарушают обязательства – это курс на разрушение организации», – подчеркнул Портанский.

«Яркий пример – именно Вашингтон вызвал нынешний кризис в ВТО, который связан с тем, что сейчас не работает суд апелляционной инстанции. США заблокировали назначение новый судий», – уточнил он, отметив. что это «шантаж организации, чтобы она слушалась исключительно одной державы». «Это недопустимое поведение на международной арене», – считает Портанский.

При этом эксперт выразил уверенность, что США вряд ли выйдут из ВТО. «Дискуссии идут, но разумные эксперты объясняют, что выход не соответствует интересам США. Думаю, дело будет ограничиваться угрозами. Сомневаюсь, что они выйдут…Если бы это случилось, это был бы очередной кризис, потому что создать организацию без крупнейшего игрока в международной торговле – сомнительная затея», – заключил он.

Напомним, ВТО была создана 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов организации. 22 августа 2012 года после многолетних переговоров Россия стала членом ВТО.

Москва, Мария Вяткина

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