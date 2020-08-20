Эксперты развенчали миф о «позитивном» влиянии санкций

Российские экономисты поставили под серьезное сомнение распространённое мнение о широком позитивном влиянии антироссийских санкций на сельское хозяйство. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, пользу могли получить максимум три-четыре продукта.

В частности, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков обратил внимание, что по всем данным подъем сельского хозяйства начался в 2006 году. «Я не думаю, что это произошло из-за санкций. Они касались узкой групп поставщиков – США, ЕС и Новая Зеландия, Австралия. Многие другие страны сохранили возможность поставлять на наш рынок. Но объёмы поставок сокращались ровно с тем, как росли предложения на российском рынке», – сказал Медведев.

По его оценке, санкции сыграли свою роль только в определённой продуктовой группе. В этой связи профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Алексей Портанский отметил, что речь идет весьма ограниченном числе продуктовых товаров.

«Есть соответствующие исследование, там 3-4 продукта не больше. Во всем остальном, эти контрсанкции никакой позитивной роли не сыграли, а, может быть, сыграли даже негативную роль… Потребитель от них только потерял», – подчеркнул он.

Напомним, продуктовое эмбарго было введено 7 августа 2014 года. Запрет на ввоз определенных продовольственных товаров стал ответом на антироссийские санкции, которые другие государства ввели за присоединение Крыма к России. Эмбарго затронуло страны ЕС, США, Австралию, Канаду и Норвегию, затем в этот список попали Албания, Лихтенштейн, Исландия, Черногория и Украина.

Москва, Мария Вяткина

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