Осталось одобрение президентской комиссии: Мосгорсуд впервые за 20 лет получит нового председателя

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила кандидатуры на должности председателя Московского городского суда (МГС) и заместителя председателя Верховного суда (ВС) по гражданским делам.

На место нынешний главы Мосгорсуда Ольги Егоровой претендует председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Заместителем председателя ВС Вячеслава Лебедева в ближайшее время может стать руководитель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов. Им осталось получить одобрение президентской комиссии по судебным кадрам.

Как сообщал «Новый День», полномочия Егоровой как председателя Мосгорсуда заканчиваются 25 октября. Вакансия на ее должность была открыта в апреле этого года, но конкурс пришлось объявлять трижды – кандидатов не было. В конце июля единственным кандидатом стал 56-летний Птицын.

Птицын был судьей и заместителем председателя 52-го военного суда Московского военного округа, возглавлял Балашихинский гарнизонный военный суд. Последние десять лет возглавляет Северо-Кавказский окружной военный суд, переименованный затем в Южный окружной военный суд (ЮОВС, Ростов-на-Дону).

Напомним, Егорова возглавляла Мосгорсуд почти 20 лет. В 2015 году ее отношения с судебным руководством страны осложнились из-за расследования резонансного «дела переводчиков» о хищениях более 300 млн рублей руководителями управлений судебного департамента по Москве и области, выделенных на оплату услуг лингвистов в судах. Основными фигурантами дела являлись подчиненные руководителя судебного департамента при ВС Александра Гусева, считающегося вторым человеком в судебной системе страны.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.08.20

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