Счетная палата нашла крупные нарушения в работе Росимущества

Счетная палата обнаружила серьезные нарушения при проверке работы Росимущества. Речь идет, в частности, о недостоверности бюджетной отчетности на 1,3 млрд рублей, необоснованном зачислении дивидендов, «ушедших» из госсобственности ведомственных квартирах, и рекордно низкой приватизации пакетов акций. Об этом говорится в отчете контрольного ведомства.

Так, аудиторы обнаружили искажение консолидированной бюджетной отчетности Федерального агентства по управлению госимуществом на общую сумму 1 339 292 тысячи рублей. В частности, пять территориальных органов Росимущества прислали в центральный аппарат недостоверные данные по платежам ФГУП и акционерных обществ на общую сумму 654,7 млн рублей. Еще девять управлений агентства исказили отчетность по долгам юрлиц на 624 млн рублей.

Кроме того, аудиторы Счетной палаты обнаружили, что в Росимуществе неверно зачислили дивиденды от 7 акционерных обществ, по которым права акционера переданы ГК «Ростех» и Минтрансу России.

«Нашлись у Счетной палаты претензии и к стоимостным данным, которые содержатся в реестре федерального имущества. Они не обеспечивают необходимую достоверность информации. Так, расхождение данных бюджетного учета и реестра федерального имущества по объектам казны РФ составило 6,7 трлн руб», – говорится в заключении аудиторов.

Рекордно низким за последние три года оказалось исполнение программы приватизации по продаже пакетов акций. В Счетной палате связали это с низким спросом и качеством торгов: «Большинство объявленных торгов признаны несостоявшимися, приватизация части пакетов была приостановлена».

При этом работники центрального аппарата Росимущества в Москве занимают сразу три здания, площадь которых в 5-6 раз больше, чем необходимо для размещения такого количества сотрудников, отметили аудиторы. Возникли у Счетной палаты вопросы и по поводу нескольких квартир, закрепленных за федеральным агентством. «На 4 квартиры, переданных по договорам социального найма, не зарегистрировано право собственности Российской Федерации, – говорится в отчете. – В 2019 году списано с баланса 2 квартиры. При этом в момент принятия соответствующих решений не были изучены причины прекращения прав собственности Российской Федерации и оперативного управления». Проверка по поводу законности приватизации одной из квартир началась в Росимуществе уже во время работы аудиторов.

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году», – заключили в Счетной палате. Ведомство направило отчет в Государственную думу и Совет Федерации, а информационные письма – в Федеральную антимонопольную службу, Минфин и казначейство.

Руководителем Росимущества с декабря 2018 года является Вадим Яковенко. Ранее он занимал должность главы ГСУ СКР по Москве, затем – замруководителя ФМС, а в 2016-2018 годах был главным федеральным инспектором по Московской области аппарата полпреда президента в ЦФО.

Москва, Татьяна Дорофеева

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