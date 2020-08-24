Заммэра Москвы предложил регионам России перейти на «Тройку»

Мэрия Москвы предложила российским регионам внедрить у себя систему проезда по картам «Тройка». Это поможет создать единый удобный для пассажиров сервис оплаты проезда и сопутствующих услуг. Такое мнение высказал заместитель мэра столицы, глава городского транспортного комплекса Максим Ликсутов.

«Москва готова предложить данное решение регионам, которые сразу получат все наработанные преимущества карты «Тройка», – цитирует Ликсутова РИА «Новости». – Это мультимодальные поездки и комплексные тарифы, множество способов оплаты и видов билетных носителей, включая смартфоны, личный кабинет пассажира с возможностью управления своими транспортными картами, восстановление карты при утрате и многое другое».

Отметим, во время режима самоизоляции в Москве пассажиры общественного транспорта были лишены возможности приобрести билеты у водителей автобусов, а для получения электронного пропуска требовалось привязать к нему карту «Тройка».

Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург разрабатывают возможность введения единого проездного билета для обоих городов. В пресс-службе администрации Северной столицы отмечали, что такие карты сделают использование общественного транспорта более удобным для жителей из разных российских регионов.

Недавно москвичам стала доступная новая услуга по «Тройке» – бонусами карты, которые начисляются за участие в программе лояльности «Город», можно оплатить мобильную связь.

Москва, Татьяна Петрова

Москва. Другие новости 24.08.20

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