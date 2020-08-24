«Деньги закончились не только у ресторанов, но и у государства»: рестораторов России ждет трудный ноябрь

Кризис в ресторанной отрасли и сфере туризма не окончен, самое сложное предприятия ожидает в октябре и ноябре, когда придет срок уплаты отсроченных налогов. Об этом заявил на встрече за круглым столом в Москве президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Самое опасное будет в октябре-ноябре, когда уже нужно будет уплачивать отсроченные налоги, – сообщил он. – А государство уже понимает: открылись, дали команду – вы теперь сами выживайте. Если ритейлу помогают, потому что понятно, что должны существовать магазины, в которых вы покупаете продукты, то предприятия питания – это так, некое развлечение».

Грянувший весной кризис удалось пережить не всем компаниям, однако даже в процессе банкротства и ликвидации юрлиц большая часть сталкивается с проблемами, рассказал Игорь Бухаров. «ФНС под микроскопом рассматривает, как вы вели свой бизнес, и под конец пытается получить еще какие-то деньги. Потому что деньги закончились не только у ресторанов и туризма – деньги закончились у государства, это надо понимать», – подчеркнул он.

В целом ресторанная отрасль пока не вышла даже на уровень безубыточной работы, рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров России. Баров и ресторанов, которым удалось преодолеть «нулевой» порог и получить прибыль, в стране пока единицы. «Кризис продолжается, он не закончился – мы должны это понимать», – заявил Игорь Бухаров.

«В основном все, к сожалению, не могут набрать хотя бы тот процент от прошлогоднего товарооборота, чтобы выйти в ноль. А это взаимоотношения с арендодателями, с поставщиками, которым надо заплатить деньги за тот товар, который вы взяли, и в момент закрытия предприятия вам пришлось его утилизировать. Все это накладывает серьезный отпечаток, и пока мы в долг работаем», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.08.20

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