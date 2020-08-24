Следственный комитет разобрался с делом московского полицейского, стрелявшего в своих коллег

В Москве следователи направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения громкое дело о нападении полицейского на трех своих коллег из отдела собственной безопасности. В результате один из сотрудников ОСБ был убит, второй тяжело ранен, третьему удалось спастись. Сейчас экс-правоохранителю инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса РФ.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, вечером 18 сентября прошлого года сотрудники ОСБ подразделения МВД России хотели задержать своего коллегу из полиции метрополитена. Мужчину подозревали в получении взятки от человека без документов. Однако полицейский сдаваться не захотел – он выхватил табельный пистолет и принялся стрелять в коллег. В результате один из них погиб, второй с тяжелым ранением доставлен в больницу, третьему же удалось выбежать из помещения.

Следователи выяснили, что полицейский и до этого брал взятки. Так, в мае 2019 года он требовал от иностранки 20 тысяч рублей за то, что не станет привлекать ее к административной ответственности. Деньги женщина передала.

Во время расследования сотрудники СК допросили больше 30 свидетелей, были проведены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, физико-химическая, комиссионные медицинские и психолого-психиатрическая.

Сейчас уголовное дело бывшего полицейского направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Москва, Алевтина Белова

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