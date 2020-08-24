Эмир Кустурица «по недоразумению» серб: подмосковная «Традиция» подвела итоги (ФОТО)

Пятый фестиваль «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово собрал более 30 мероприятий на семи интереснейших площадках. Тысячи гостей в субботу смогли бесплатно побывать на музыкальных концертах, спектаклях, лекциях, презентациях, развлекательных площадках и мастер-классах для всей семьи. В будущем на «Традицию» один из авторов идеи фестиваля, писатель, общественный деятель Захар Прилепин пообещал привезти сербского режиссера Эмира Кустурицу.

«Есть планы, которые мы реализуем обязательно. Я хочу привезти сюда своего товарища Эмира Кустурицу, ведь он часть русской культуры, хотя «по недоразумению» серб. К нам приходят именно друзья – самые лучшие, самые любимые, самые сердечные», – заявил Прилепин на открытии фестиваля.

По словам продюсера, режиссера, художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Эдуарда Боякова, фестиваль начинался и продолжается как история сообщества, соработничества по сохранению традиции в русской культуре, он дает возможность к ней прикоснуться. «Именно поэтому наш фестиваль – для всей семьи, чтобы родители и дети могли найти общие темы для обсуждения, общения и понимания, – отметил он. – Фестиваль «Традиция» уникален не только разнообразием жанров и подходов к осмыслению национальной традиции, но и тем, что от года к году он «пересобирается» и обретает новые творческие грани. Программа каждый раз – новая, с новым дыханием, с новым взглядом».

Фото: пресс-служба фестиваля «Традиция»

В этом году гостям «Традиции» предложили уникальный лекционный цикл, стихи современных поэтов, МХАТ представил мультимедийный спектакль «Иосиф Бродский. Бог сохраняет все, особенно – слова», а завершил пятый фестиваль театрально-музыкальный проект, в котором соединились постановка поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» в исполнении артистов МХАТ им. М. Горького и выступление группы «Джанго».

Атмосферу фестиваля, собравшего на своих площадках уникально разноформатные предложения, оценила музыкальный критик Екатерина Кретова, выступившая с лекцией о песенном творчестве советского периода России. «Рассказывала о советской песне. А одновременно со мной на соседней площадке читал лекцию о Пушкине Александр Дугин! А до этого – была встреча с Захаром Прилепиным, а сразу после меня – писатель-фантаст Сергей Лукьяненко! А после него – Эдуард Бояков с лекцией о Бродском, – рассказала она. – А на других площадках – выступления артистов, музыкантов. Очень много людей – семьи с детьми, молодежь, пожилые люди. Редкое ощущение массового интеллектуального праздника, но здесь еще и природа участвует, да и место историческое! Просто счастье! Спасибо за этот праздник!».

Фото: пресс-служба фестиваля «Традиция»

Директор фестиваля Мария Кубланова, в свою очередь, подчеркнула, что в аудиторию «Традиции» входят те, кому интересна русская национальная традиция, история страны, культуры, искусства. «Фестиваль многогранен и так же многогранная наша публика, – отметила она. – Конечно, прежде всего, это семьи с детьми, мы так и позиционируем себя как фестиваль для всей семьи от нуля и до бесконечности. Потому что вовлекать в пространство культуры необходимо с рождения или даже еще до. К нам охотно едут жители Подмосковья, москвичи – и не только дачники, от Белорусского вокзала на электричке доехать просто любому. Впервые нас поддержало Федеральное агентство по делам молодежи, так что было много студентов, молодых людей – именно для них все и задумывалось создателями фестиваля».

Среди участников «Традиции» в этом году были писатели и поэты Сергей Лукьяненко, Алексей Варламов, Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Анна Ревякина, Мария Ватутина, Максим Замшев, Алексей Шмелев, музыканты Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Сергей Летов, Тина Георгиевская, Елена Фролова, Сергей Манукян, поп/рок/фолк-композитор Джанго, этно-электронный проект «Волга», фолк-группа «Партизан ФМ», актрисы Светлана Немоляева, Полина Лазарева, Яна Поплавская, общественный деятель, философ, политолог и переводчик Александр Дугин, музыковед и театральный критик Екатерина Кретова.

Фестиваль в Подмосковье проводится при поддержке министерства культуры РФ, а также министерства культуры и администрации Одинцовского городского округа Подмосковья, соорганизатором выступает Российский Фонд культуры.

Москва, Алевтина Белова

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