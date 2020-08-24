Названы самые популярные в России подержанные иномарки

В России за семь месяцев этого года продано более 2 млн подержанных иномарок, при этом лидером вторичного рынка автомобилей зарубежного производства стал Ford Focus. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат».

В целом в РФ с января по июль этого года было продано 2,35 млн подержанных машин иностранных марок. Эксперты отмечают, что это на 6,6% меньше, чем в прошлом году. Притом россияне по-прежнему отдают предпочтение Ford Focus: таких автомобилей в 2020 году было продано 64,2 тысяч. Второе место занял Hyundai Solaris (57,7 тысяч штук), третье – KIA Rio (56,6 тысяч).

Аналитики отметили, что в первой пятеке самых продаваемых в России подержанных иномарок оказались также два седана Toyota – Corolla (52,9 тысяч) и Camry (41,7 тысяч).

В десятку предпочитаемых россиянами подержанных машин попали Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.

Москва, Алевтина Белова

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