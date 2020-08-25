В рейтинге богатейших семей России сменился лидер

Рейтинг богатейших семей России по версии Forbes впервые за шесть лет возглавили Ротенберги, их состояние за год увеличилось на 270 миллионов долларов, до $5,45 млрд. Ранее первую строчку списка занимал семейный клан Гуцериевых.

Результат, полученный кланом Ротенбергов в этом году на $100 млн меньше, чем в 2014-м. Тогда семья единственный раз возглавляла рейтинг, говорится на сайте Forbes. Рост состояния Ротенбергов обеспечила одна крупная сделка на 75 млн рублей: продажа компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому». Ключевым активом клана теперь является подрядчик «Мостотрест». Именно он строил Крымский мост, а теперь строительные активы этой компании войдут в СП «Нацстройпроект», который называют крупнейшим игроком на рынке инфраструктурного строительства. О его создании Ротенберги договорились с ВЭБ.РФ. Компания сможет участвовать в тендерах по крупнейшим проектам, которые вошли в федеральный план восстановления экономики.

Занимавшая пять лет подряд первое место семья Гуцериевых оказалась в этом году на третьей позиции списка с состоянием в $3,2 млрд. Издание отмечает, что это на $2,45 млрд меньше, чем в прошлом году. На активы Гуцериевых в сфере недвижимости серьезно повлиял коронакризис, а кроме того – упали котировки «Русснефти».

Второе место в рейтинге заняла семья Гурьевых, которая ранее даже не входила в список Forbes. Основной актив клана – 48,5% в производителе удобрений «Фосагро». Состояние семьи оценивается в $5,1 млрд.

Четвертое место в рейтинге Forbes отдал клану Шаймиевых – братьям Айрату и Радику, которые являются сыновьями первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, и сыну Айрата Тимуру. Основной актив клана – по 19,5% группы ТАИФ, созданной правительство республики в 1995 году. Группа должна была готовить к приватизации крупнейшие предприятия Татарстана. Сейчас совокупное состояние семьи оценивается в $2,85 млрд.

На пятой строчке оказалась семья Владимира Евтушенкова (АФК «Система») с состоянием $2,2 млрд, на шестой – клан Бажаевых с группой «Альянс» и «Группой Полис», активы которых составили $1,9 млрд.

Седьмое место рейтинга получила семья Рахимкуловых с $1,8 млрд. Forbes напоминает, что братья Тимур и Руслан Рахимкуловы попали в список богатейших бизнесменов страны благодаря отцу Мегдету Рахимкулову – он работал с «Газпромом», дружил с Ремом Вяхиревым и Виктором Черномырдиным. Сейчас семье принадлежат пакеты акций венгерских OTP Bank (7,03%) и крупнейшей нефтегазовой компании MOL (около 4%).

Восьмую позицию в списке заняли братья Сергей и Николай Саркисовы с принадлежащей им группой РЕСО, в которую входит одна из крупнейших в России страховых компаний «РЕСО-Гарантия». Состояние братьев оценивается в $1,7 млрд.

На девятой строчке – братья-близнецы Александр и Виктор Линники с компанией «Мираторг» и $1,35 млрд, замыкает десятку семья Михайловых, которым принадлежит крупнейший в России производитель мясной продукции группа «Черкизово». Активы клана по оценке Forbes стоят $1,1 млрд.

При этом в новый рейтинг не попала семья Гапонцевых, основавшая крупнейшего в мире производителя промышленных лазеров IPG Photonics. Глава клана Валентин Гапонцев переехал в США, а его сын ушел из семейного бизнеса, в IPG Photonics ему принадлежит небольшая доля – около 2% акций.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 25.08.20

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