«Дистанционка полностью себя дискредитировала»: глава Национального родкома назвала весеннюю учебу адом и кошмаром

Дистанционное образование в России полностью себя дискредитировало и превратило жизнь детей и взрослых в ад. Такое мнение высказала председатель Национального родительского комитета (НРК), член Общественной палаты России Ирина Волынец сегодня на пресс-конференции в Москве.

Весь набор «коронавирусных» мер в школах в любом случае лучше, чем дистанционное образование, «которое полностью себя дискредитировало и стало настоящим адом, сущим кошмаром и для детей, и для их родителей», заявила она. По ее словам, НРК не поддерживает идею переноса начала учебного года на 1 октября, поскольку «подавляющее большинство адекватных родителей считает, что хватит детям дома сидеть».

«Детям все-таки, слава богу, можно и нужно идти в школу, и даже линейки будут проведены, потому что все достаточно скептически и негативно восприняли эту изначальную информацию о том, что например, в Москве линейки проводить не планировали. Слава богу, что это решение изменено», – заявила Ирина Волынец.

В то же время, как сообщал «Новый День», мэрия Москвы не отменяла своего решения о запрете школьных линеек 1 сентября. Локальные праздничные мероприятия по поводу Дня знаний власти пообещали только для первоклассников.

Учебный год в столичных школах как минимум до Нового года, а может быть и позже будет совсем не таким, как был раньше, отметила глава НРК. Волынец пояснила, что имеет в виду сдвиги в расписании, поочередное нахождение классов в столовой, учителей в масках. «Конечно, трудно будет нашим учителям, нарушается артикуляция и дикция, и просто даже трудно дышать. Слава богу, дети будут без масок», – заявила она.

Между тем, накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что учитель во время объяснения нового материала в классе сможет снимать маску при соблюдении дистанции, если столкнется со сложностями в передаче информации ученикам.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.08.20

В рейтинге богатейших семей России сменился лидер. / В России вдвое выросла суточная смертность от коронавируса. / Минпросвещения боится социальной напряженности из-за переноса начала учебного года. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»