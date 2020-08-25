«Прошу предотвратить преступление», – депутат Мосгордумы пожаловалась генпрокурору Краснову на столичные власти

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова заявила о поступившей ей информации о якобы имеющемся указании срезать до 1 сентября всю контактную троллейбусную сеть в пределах Третьего транспортного кольца в Москве. Парламентарий направила запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову и опубликовала письмо в Facebook.

«Самый перспективный с экологической точки зрения вид транспорта, по которому Россия всегда была первой – троллейбусный, очевидно, решили уничтожить окончательно», – считает Елена Шувалова.

В обращении генпрокурору депутат отметила, что такой объем работ по закону обязательно должен быть вынесен на тендер. «При этом, как мне известно, руководство Службы энергохозяйства (филиал ГУП «Мосгортранс – прим. ред.) (директор А.В. Волгин и первый заместитель А.Н. Вовченко) уже пытались найти подрядчиков на капитальные ремонты контактной сети троллейбусов по государственным закупкам», – говорится в письме Шуваловой. При этом, как подчеркнула она, руководство Службы «пыталось нанимать служащих железной дороги» и «фирмы из своих родных областей – Пензенской, Тульской, которые даже не знали, как фиксируется трос на опорах».

Между тем, подчеркнула депутат, демонтаж сетей намного сложнее ремонта и должен производиться только квалифицированными специалистами – иначе пострадать могут не только сами рабочие, но и стоящий рядом транспорт, прохожие и даже контактная сеть трамвая, поскольку местами она пересекается с троллейбусной.

«При этом обязывают руководить работами по демонтажу начальников и мастеров районов для того, чтобы ответственность, причем уголовная, легла не на тех, кто принимает преступные решения, а на тех, кого заставляют эти решения выполнять», – заключила Шувалова.

Депутат попросила генерального прокуратура «принять незамедлительные меры прокурорского реагирования и предотвратить преступление», а также отыскать и наказать виновных.

О полной ликвидации троллейбусов в Москве сегодня заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов. «25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта – по троллейбусным маршрутам поехали электробусы, – цитирует Антонова ТАСС. – Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем – это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом». При этом власти решили оставить в столице единственный троллейбусный маршрут, который связывает Комсомольскую площадь с Новорязанской улицей.

Оставшиеся «без работы» троллейбусы, по информации региональных СМИ, мэрия Москвы передает в субъекты РФ бесплатно. В частности, 20 единиц отправится в Белгород, столько же в Курск, еще 15 – в Воронеж.

Москва, Татьяна Дорофеева

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