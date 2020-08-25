«Для обеспечения биобезопасности»: Роспотребнадзор собрал коллекцию фекалий летучих мышей России

Роспотребнадзор проверит обитающих в России летучих мышей на наличие коронавирусов, в том числе SARS-подобных. Исследование проводят научные сотрудники Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, которые уже собрали большую коллекцию образцов фекалий от рукокрылых разных видов, сообщается на сайте ведомства.

Ученых интересуют летучие мыши в нескольких регионах РФ – это Москва и Подмосковье, Воронежская и Волгоградская области, а также Черноморское побережье Краснодарского края. В ходе исследования сотрудники НИИ хотят оценить встречаемость коронавирусов и их взаимодействие в рукокрылых разных видов, а также установить степень родства этих вирусов с SARS-подобными.

В ходе проекта специалисты рассчитывают получить информацию о миграции этих животных в южные регионы страны. Это поможет составить карту путей распространения коронавирусов в России. В целом ученые намерены проанализировать более 500 особей.

«В настоящее время уже собрана большая коллекция биопроб (образцы фекалий) от летучих мышей разных видов, обитающих в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, на побережье Черного моря», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что после взятия проб животных возвращают в их естественную среду – такова принципиальная позиция всех ученых, участвующих в этом проекте.

«Исследования биологического многообразия коронавирусов на территории нашей страны позволят ученым более точно и объективно оценивать возможные эпидемические риски, строить прогностические модели возникновения и распространения коронавирусных инфекций в России для обеспечения биобезопасности и эпидемиологического благополучия населения», – заключили в Роспотребнадзоре.

Москва, Алевтина Белова

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