Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил, что работа по возвращению Максима Шугалея и Самера Суэйфана, захваченных так называемым правительством национального согласия (ПНС) Ливии, близка к завершению.

Российских социологов незаконно задержали в Триполи в мае 2019 и до сих пор держат в тюрьме «Митига». Больше года представители ФЗНЦ, российские дипломаты и политики, парламентарии, общественные деятели и простые граждане требовали от ливийского ПНС освободить россиян. Александр Малькевич сегодня сообщил в своём Telegram-канале, что масштабная кампания поддержки Шугалея и Суэйфана принесла свои плоды.

По словам главы Фонда, общественное давление на ПНС Ливии по поводу освобождения граждан РФ Шугалея и Суэйфана начинает давать результаты. Малькевич провёл переговоры с некоторыми известными на Западе общественниками, и они дали понять, что вопрос освобождения социологов сдвинулся с мёртвой точки.

Руководитель ФЗНЦ признал, что ещё совсем недавно отказывался делать какие-либо прогнозы, но сейчас сложилась такая ситуация, что триполитанский режим исчерпал запас прочности. Во главе этой структуры нашлось несколько благоразумных людей, которые поняли, что обстановка накалилась до предела.

Простые ливийцы дошли до точки кипения. Беспредел террористических группировок в отношении гражданского населения заставил людей выйти на улицы. Причём терроризируют граждан даже не боевики ПНС, а наёмники из Сирии. Руководство Правительства национального согласия настолько погрязло в коррупции, что экономика Ливии полностью перенаправлена на обслуживание интересов другой страны, что привело ливийцев к тотальной нищете.

Малькевич подчеркнул, что попавший в плен Максим Шугалей демонстрирует твёрдость духа, находясь больше года в нечеловеческих условиях частной тюрьмы ПНС. Несломленный пленник теперь знаменит в Европе и превратился в значимую фигуру мировой политики. Популярным он стал и в Ливии.

Малькевич признал, что чувствует, как эта история движется к развязке. Хороших новостей можно ждать уже в ближайшее время. Резюмируя, глава ФЗНЦ отметил, что рассчитывает на скорое возвращение коллеги и друга домой.

Российских пленников содержат в тюрьме «Митига», подконтрольной бандформированию RADA, которое возглавляет Абд аль-Рауф Карра. Эта группировка входит в состав силового блока ПНС, руководит которым Фатхи Башага. Накануне он спешно покинул Ливию, испугавшись массовых протестов против лидера ПНС Файеза Сарраджа.

Москва, Светлана Антонова

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