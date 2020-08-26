Отменены ограничения на въезд в Россию для иностранных спортсменов

Россия отменила ограничения на въезд в страну иностранных тренеров и спортсменов. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правительства.

Согласно тексту документа, для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и рабочую или гуманитарную визу.

В распоряжении отмечается, что решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах.

Напомним, с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию. В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.08.20

Аналитики назвали топ-10 российских регионов с самым загрязненным воздухом. / Datsun отзывает в России более 93 тысяч автомобилей из-за «осколочных» подушек безопасности. / В США по подозрению в попытке кибершпионажа арестовали россиянина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»