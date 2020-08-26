Синоптики рассказали, каким будет в Москве День знаний 1 сентября

В Москву пришло похолодание и дожди, в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. В среду температура воздуха не поднимется выше 21 градуса, местами в столице ожидаются осадки, а летнее тепло и солнечная погода вернутся лишь в конце недели. Синоптики говорят, что сегодня погода пришла к многолетней норме для этого времени года.

Похолодание в Москве объясняется прохождением холодного атмосферного фронта, с которым в столицу пришли кучево-дождевые облака и порывистый ветер, отмечают в «Фобосе». Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, температура воздуха 19..21°, в Подмосковье 18..23°. При этом в области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, говорится на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать до 21 часа 26 августа.

Прохладная погода продержится в столице всю неделю. Завтра, 27 августа, ожидается 21..23° тепла при южном ветре 5-10 метров в секунду, в городе пройдут небольшие дожди. В пятницу станет чуть холоднее: 19..21° выше ноля, дожди продолжатся, а небо над городом плотно закроют облака. Солнце порадует москвичей только в субботу, 29 августа, дожди почти прекратятся, а ветер изменится на северо-западный скоростью 3-8 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов выше ноля. Однако в воскресенье в столицу вновь придут небольшие дожди с юго-западным ветром порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит 20..25° тепла. Ночью дожди продолжатся.

По-настоящему жаркая летняя погода вернется в Москву в понедельник, 31 августа: днем ожидается переменная облачность, без осадков, при 24..29° выше ноля.

Солнечным обещает быть в столице и День знаний 1 сентября – 25..30° градусов тепла, без осадков, при переменной облачности.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.08.20

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