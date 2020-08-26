«Нужно обходить автомобили»: в Москве открыли новую технологию ремонта дорог (ВИДЕО)

В Москве дорожные рабочие открыли новый способ укладки асфальта. Видео «отремонтированной» дороги появилось в группе «Синие ведерки» в соцсетях. В ролике говорится, что покрытие в обход припаркованных машин уложено на улице Полины Осипенко. Пользователи рассказали, что этот случай – не единичный.

«Если вы не знаете, как по технологии правильно класть асфальт, то нужно обязательно обходить автомобили, – объясняет за кадром автор видеоролика. – Если стоит припаркованный автомобиль, то нужно вокруг него класть асфальт, а потом идти до следующего автомобиля, и дальше опять не класть асфальт».

На кадрах видно, что асфальт на дороге уложен кусками вокруг стоящих машин прямо на прежний слой покрытия – на нем еще видна разметка в парковочном кармане.

Видео уже попало в эфир столичного телеканала «Москва 24». «Посмотрите, как хорошо уложен вокруг «Мерседеса» асфальт, – шутит ведущий. – Сильно заморачиваться рабочие, видимо, не стали».

Пользователи «Фейсбука» под публикацией «Синих ведерок» рассказали, что «такое не только на [улице] Полины Осипенко», и «стандарт, значится, такой».

«Это еще по-человечески, могли вмуровать машину по диски, у нас в Митино два таких таза стоят год уже, хозяина, наверное, в Сирию отправили», – поведал Александр Ч.

«Можно было вызвать самую «быструю и оперативную службу» Москвы с ее эвакуаторами. Они бы переставили машины. Но что-то помешало. Наверное, это не тот случай, когда московские службы «всегда идут навстречу и помогают москвичам», – предположил Алексей П.

Жители российской столицы пишут, что власти должны были заблаговременно предупредить жителей района о грядущих дорожных работах, чтобы те успели переставить свои автомобили в другое место.

«Гуманный, творческий подход. Могли ведь и поверх машин асфальт уложить. Могли и катком приравнять», – заключили пользователи соцсетей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.08.20

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