Слежка, манипуляции и кражи данных: социологи выяснили, как россияне относятся к чипизации

Большая часть россиян негативно относится к идее чипирования людей, при этом многие граждане с высшим образованием уверены, что такая технология уже существует, а жители сел и деревень боятся, что их чипируют тайно. К таким выводам пришли специалисты ВЦИОМ в ходе телефонного опроса 1 августа, в котором приняло участие 1600 респондентов.

Как выяснилось, подавляющее большинство россиян (77%) к самой идее чипирования людей относятся отрицательно. Безразлично к этому относится 11% соотечественников, и только 8% оно нравится, причем в основном о положительном восприятии новшества заявили люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Больше половины опрошенных (54%) уверены, что скрытое чипирование человека невозможно – как правило, такой точки зрения придерживаются 18-24-летние. А вот среди 45-59-летних выше доля тех, кто называет вполне реальным тайное чипирование, при этом в целом такого скрытого вмешательства опасаются 45% россиян. Аналитики отметили, что в основном это жители сельской местности (57%), и люди без высшего образования (51%-56%). «Не опасаются чипизации без их ведома 52% наших соотечественников, чаще те, у кого есть высшее полное или неполное образование (60%)», – рассказали во ВЦИОМ.

В целом о теме чипирования знают 84% опрошенных, но объяснить подробности смогли лишь 15%. В основном хорошо информированы жители столиц, а вот в селах 23% респондентов впервые услышали об этом во время опроса. При этом 51% из тех, кто ранее знал о чипировании, убежден, что такая технология уже существует, и 56% из них – люди с высшим образованием.

На вопрос о преимуществах обладания вживленным чипом 34% сразу заявили, что никаких плюсов в этом нет, а 32% не смогли назвать положительные стороны чипирования.

«Среди названных преимуществ опрошенные в первую очередь отмечают, что чип заменяет собой идентифицирующие документы (9%), облегчает поиск пропавшего человека (6%), заменяет собой банковские карты (4%) и помогает оказывать медицинскую помощь за счет хранения медицинских данных о человеке (4%)», – отмечается в сообщении ВЦИОМ.

При этом недостатки и опасности чипирования респонденты называют быстро и четко. Так, в основном россияне боятся необоснованного контроля, слежки, вмешательства в свою жизнь, опасаются влияния чипа на здоровье, а 11% заявили о возможности управления или манипуляций человеком через чип. Краж данных и утечек информации с чипов боятся 6% и 4% опрошенных соответственно.

«Фобия бесконтрольной чипизации существует в нашем обществе, но пока не распространена широко, – заключил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. – При этом преобладает негативная оценка перспективы чипизации людей, особенно против их желания, и опасения того, что чипируемый попадет под чужой контроль – тогда как владельцы технологии чипизации, напротив, выйдут из-под контроля общества».

Москва, Алевтина Белова

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