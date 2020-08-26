Дешево и сердито: россияне почти вдвое сократили траты на отдых

Жители России нынешним летом стали экономить на отдыхе – средний чек в турагентствах в июле-начале августа снизился на 44%. Такие данные опубликованы в новом исследовании МТС-Банка.

Анализ расходов клиентов показал, что в июле количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 16%, при этом средний чек уменьшился на 33%. В августе рост операций составил 25%, но чек в годовом выражении сократился на 44%.

Аналитики отмечают, что схожие тенденции есть и в гостиничном секторе: прирост транзакций в июле составил 13%, в августе – 21%, но средний чек сократился на 17% и 9% соответственно.

Данные исследования также показали, что значительная часть россиян летом была вынуждена отказываться от дальних поездок: число продаж билетов на электрички в июле выросло на 10%. В августе показатели вернулись на уровень прошлого года.

Наравне с этим эксперты обращают внимание, что вместе с постепенным снятием коронавирусных ограничений внутри страны продажи авиа и ж/д билетов стали восстанавливаться. При этом средние чеки на поездки по железной дороге выросли: на 3% и 9% в июле-августе.

Авиатранспорт, наоборот, показал значительное удешевление – на 30% в июле и на 24% в августе год к году, отмечается в докладе.

Также значительно сократилось количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free: в июле 2020 года – в 5,4 раза, в августе этот показатель снизился – в 3,7 раза.

Необычным трендом нынешнего сезона стал прокат автодомов. В июле количество транзакций в этой категории выросло в семь раз, в августе – в 4,7 раза.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.08.20

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