В Мосгордуму внесен законопроект о ежеквартальных выплатах ветеранам 600 тысяч рублей

Депутаты оппозиционных фракций внесли в Мосгордуму законопроект об увеличении выплат ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей в месяц. Документ опубликовал на своей странице в Facebook коммунист Евгений Ступин. Редактором проекта выступил «эсер» Михаил Тимонов, кроме того, свои подписи под инициативой поставили члены думской фракции КПРФ Сергей Савостьянов, Екатерина Енгалычева и Олег Шереметьев, который сейчас находится под домашним арестом по решению суда.

«Проект прошел необходимые согласования, и мы хотим предложить его к рассмотрению Мосгордумы уже в сентябре», – сообщил Ступин. В случае одобрения городской думой документ будет внесен в нижнюю палату российского парламента.

Соавторы инициативы предложили внести поправки в федеральный закон «О ветеранах», предусмотрев для этой категории граждан РФ ежеквартальную денежную выплату в 600 тысяч рублей – в марте, июне, сентябре и декабре. При этом сумма выплаты должна индексироваться раз в год. Такие же выплаты, согласно тексту документа, предусмотрены и для бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Ступин пояснил, что на взгляд соавторов законопроекта, россияне должны жить «свободнее и богаче, чем потомки тех, кого наши деды победили». За существующее положение дел прямую ответственность несет «правящая 20 лет вертикаль», подчеркнул он. «Начать исправление ситуации мы решили с ветеранов, которых остается все меньше», – сообщил Ступин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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