Академик РАН рассказал, когда россияне смогут забыть про маски

Отказаться от масок и вернуться к прежнему образу жизни россияне смогут не раньше следующего лета. Такое мнение высказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев, интервью с которым опубликовано на странице в Facebook портала «Стопкоронавирус.рф».

«Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона – весна, осень, весна, – пояснил профессор. – И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни».

При этом, подчеркнул он, все пережитые человечеством вирусные пандемии проходили в три волны, самой сильной из которых являлась вторая, а самой слабой – третья, за счет сформировывавшегося коллективного иммунитета.

«Считается, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеет более 60% населения, а когда переболеет 95%, инфекция исчезает, – рассказал он. – Это теоретические выводы, но их подтверждает большинство авторов, в том числе и практикующие врачи. Посмотрим. Вирус – новый, поэтому надо изучать, наблюдать, накапливать статистику».

Четкого понимания, как будет вести себя Covid-19 в дальнейшем, у ученых пока нет, однако скорее всего, вторая волна заболевания все же будет, считает Пальцев. Он не исключил, что она действительно станет более серьезной по последствиям, так как у людей за время самоизоляции снизился иммунитет. «С другой стороны, в популяции достаточно много людей, которые не восприимчивы к коронавирусу, то есть не заболевают, даже если заразились», – отметил он.

Ученый подтвердил, что коронавирусом можно заразиться повторно, однако пока данных о его мутациях в более агрессивные формы, нет. «Изменяются в основном только белковые рецепторы его оболочки», – сообщил он.

Напомним, в России число выявленных случаев коронавируса достигло 970 865, в мире зафиксировано 24 094 018 случаев заражения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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