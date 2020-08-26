В Москве из-за дождя затопило Новую Третьяковку (ВИДЕО)

В Москве дождевой водой затопило здание Третьяковской галереи на Крымском валу. Об этом посетители музея сообщили в соцсетях. Пресс-служба Новой Третьяковки заверила, что посетители смогут использовать уже купленные билеты в любой другой день.

Причиной протечки крыши стал затяжной дождь. Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве, осадки не покинут столицу до конца недели.

Москвичи в соцсетях с возмущением отреагировали на ЧП. «Третьяковка жжет, то у них пищалок на картинах нет, и может любой желающий забрать себе понравившиеся шедевр Куинджи, то нельзя дышать на картины, потому что температурный режим, а потоп можно», – пишет в твиттере Люба Дитер. «Строить не только улицы, но и крыши не умеют», – считает пользователь Сережа.

Посетителей Новой Третьяковки эвакуировали, залы закрыли для посещения. Очевидцы пишут, что сотрудники музея пытаются спасти от воды экспонаты.

«По техническим причинам Новая Третьяковка за исключением Западного крыла закрыта 26 августа 2020 г, – говорится в сообщении пресс-службы музея. – По купленным на закрытые выставки билетам на 26 августа 2020 можно прийти в другой удобный день и время».

Из-за потопа оказалось закрыто шесть выставок и экспозиций – это основная экспозиция Искусство XX в., «НЕНАВСЕГДА. 1968-1985», «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина», «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан», «Скульптор Александр Рукавишников» и «Война». Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Западном крыле работает в обычном режиме, отметили в пресс-службе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.08.20

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