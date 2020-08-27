В Москве поймали банду лжегазовщиков, которые обманывали пенсионеров

В Москве полиция накрыла крупную банду лжегазовщиков. Мошенники ходили по квартирам горожан и очень настойчиво убеждали установить дорогие датчики загазованности воздуха. Работали подозреваемые в столице под прикрытием ИП, всего полицейские задержали 20 человек.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, мошенники обманывали пожилых граждан, представляясь сотрудниками газоснабжающей организации. Аферисты проникали в квартиры якобы для осмотра газового оборудования и заявляли, что пенсионеры обязаны установить датчики загазованности. Они предлагали купить приборы по 7 тысяч рублей за штуку.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленников и задержали их, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ».

Операцию провели сотрудники ОЭБиПК Юго-Западного округа столицы вместе с коллегами из Башкирии и Краснодарского края.

Оказалось, что в «газовой компании» в Москве работали приезжие не только из разных регионов страны, но и из ближнего зарубежья.

При обысках в столичном офисе фирмы и дома у подозреваемых полицейские нашли печати, новые не заполненные удостоверения сотрудников некоей газовой службы ГК «Техгазобслуживание» с напечатанным гербом города Москвы, а также финансовые документы.

Сейчас один из задержанных отправлен под стражу, остальные 19 находятся под подпиской о невыезде.

В ЕГРЮЛ нет данных о таком юрлице, как ГК «Техгазобслуживание». Москвичи в соцсетях пишут, что юридически «газовая компания» была оформлена как несколько разных ИП, работающих под одним «брендом». Сотрудники «фирмы» побывали, в частности, в жилых домах в Таганском районе Москвы, где, по словам очевидцев, грозили жильцам вызовом полиции за недопуск в квартиру.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 27.08.20

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