Путин рассказал о здоровье дочери после прививки от коронавируса

Дочь президента России Владимира Путина – «взрослый человек», решение о вакцинации от коронавируса она приняла самостоятельно, и сейчас уже чувствует себя хорошо. Об этом глава государства сообщил сегодня в большом интервью на телеканале «Россия 1».

«Она взрослый человек. Она просто сказала, что приняла такое решение, как доброволец, конечно. И с учетом ее профессии ей нужно… Она общается с большим количеством людей, и поэтому для того, чтобы нормально работать, ей нужно чувствовать себя защищенной», – сообщил Путин, отметив, что в первый день у его дочери была температура 38,4, во второй – «37 с небольшим».

«После второй прививки, через 21 день, тоже был небольшой подъем температуры, – заявил он. – Я вот только что с ней разговаривал по телефону. Чувствует себя хорошо, слава богу, все нормально».

В сентябре в России появится еще одна вакцина, отметил президент. «Второй препарат будет готов, как мне докладывают, в сентябре. Над ним работает известный институт «Вектор» в Новосибирске», – рассказал Путин, выразив уверенность, что специалисты «Вектора» сделают «замечательный препарат».

«Скорее всего, они (обе вакцины – прим. ред.) будут конкурировать, потому что по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу», – отметил он.

Глава государства при этом заверил, что российская вакцина прошла все необходимые испытания «для того, чтобы пройти регистрацию».

«С условием, как у нас говорят. А это условие – дальнейшее исследование этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом, а российские законы вполне соответствуют той мировой практике и нормативному регулированию, которое применяется и в других странах», – заявил Путин.

«Мы прошли и доклинические, и клинические испытания – и на животных, и на добровольцах, – сообщил он. – И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочка моя чувствует себя хорошо».

При этом Путин выразил надежду на то, что второй волны коронавируса в стране не будет. В Европе кривая заболеваемости пошла вверх по очевидным причинам, отметил президент. «Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопления людей в барах, ресторанах. Этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества, приводят к тому, что в некоторых странах мы наблюдаем вспышку заболевания», – пояснил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.08.20

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