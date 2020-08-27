В Москве за две недели магазины оштрафованы на 200 млн рублей за безмасочных покупателей

В Москве за последние две недели магазины и рестораны оштрафованы примерно на 200 млн рублей за несоблюдение ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. В целом за время пандемии сумма штрафов предприятиям общепита и торговли в столице составила 650 млн рублей. Об этом сообщил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Одна из основных претензий – отсутствие масок и перчаток на покупателях и клиентах компаний. «Данная работа с владельцами торговых предприятий проводится на ежедневной основе, на сегодняшний день уже было проверено порядка 49 тыс. предприятий <...> было оштрафовано порядка 11 тыс. предприятий на сумму [до] 650 млн рублей, но [итоговое] решение о наказании предприятий будет принимать суд», – цитирует Немерюка ТАСС.

При этом за нарушения ограничительных мер закрыто уже более 30 предприятий.

Проверки соблюдения противоэпидемиологических требований проводят сотрудники Роспотребнадзора, департамента торговли и услуг, а также полиции. Как правило, сами работники точек общепита, салонов услуг и магазинов соблюдают масочно-перчаточный режим, однако не всегда могут добиться этого от посетителей. Немерюк напомнил, что магазины должны отказывать в обслуживании таким покупателям, а если те отказываются надеть маску или покинуть магазин, продавцы могут вызвать полицию.

Москва, Алевтина Белова

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