Московский географ подал в суд на рэпера Моргенштерна и омбудсмена Анну Кузнецову

Учитель московской школы Артем Васильевых подал в суд на рэпера Моргенштерна, исковое заявление зарегистрировано в Тверском районном суде столицы. Преподавателя географии и биологии возмутило заявление музыканта о том, что современные школы и вузы являются «домиками, из которых выходят рабы».

В качестве соответчика по делу педагог определил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову. Фотографию иска опубликовал телеграм-канал Mash.

В заявлении Васильевых пишет, что интервью с рэпером Алишером Моргенштерном было опубликовано 13 июня в российской версии журнала Forbes, и там музыкант «продвигает идеи, пропагандирующие отказ от образования и алкоголизм среди несовершеннолетних». Интервью размещено на открытых интернет-площадках, в частности, на видеохостинге YouTube – без всяких возрастных ограничений, подчеркнул педагог. При этом, по его мнению, данный контент представляет угрозу для «полноценного психического и нравственного развития несовершеннолетних».

Московского учителя поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал отнять у рэпера его автомобиль и драгоценности, продать их и отдать выручку на учебные цели, отмечает Mash.

Моргенштерн – сценический псевдоним музыканта, его настоящая фамилия Валеев. Эпатажному рэперу 22 года, он выпустил три студийных альбома и несколько синглов. В августе шведский стриминговый сервис Spotify поставил Моргенштерна на второе место в российском списке самых популярных у молодежи исполнителей.

Москва, Алевтина Белова

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