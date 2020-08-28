«Откровенное издевательство», – учителя потребовали отменить осенний срез знаний школьников

Профсоюз «Учитель» потребовал от Минпросвещения отменить всероссийские проверочные работы (ВПР), которые были анонсированы на сентябрь. Педагоги считают их бессмысленной тратой времени очного обучения, которое вскоре может вновь перейти в дистанционный формат. Петиция за отмену ВПР уже набрала больше 27 тысяч подписей.

Всероссийские проверочные работы должны были пройти в школах еще весной, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь. «Профсоюз «Учитель» поддержал это решение в части отмены ВПР весной, но категорически не приемлет их перенос на сентябрь, – подчеркнули в профсоюзе. – После летних каникул дети фактически представляют «чистый лист», поэтому говорить об объективных результатах такой диагностики не приходится».

Смысл в таком срезе знаний может появиться только после трех-четырех уроков, на которых они вспомнят пройденный материал. Однако тратить драгоценное время очных занятий на подготовку к ВПР нецелесообразно, считают педагоги: вторая волна пандемии может опять отправить детей по домам.

«Большинство учителей считают проведение ВПР бессмысленной тратой времени, которое к тому же дополнительно не оплачивается. Родители же отмечают, что переживание за результаты ВПР нервирует детей, а закупка сборников для подготовки существенно бьёт по карману», – пояснили РИА «Новый День» в профсоюзе.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Марина Балуева назвала проведение ВПР в условиях особого антивирусного режима откровенным издевательством над всеми участниками учебного процесса.

«Отмена синхронного расписания и кабинетной системы, постоянная возможность внезапного перехода на дистант (если заболеет один ребенок, весь класс уходит на карантин), совмещение очного и удаленного обучения в ряде ситуаций – все это потребует невероятного напряжения от всех – от учеников, родителей, учителей. Под большим вопросом сама выполнимость этих требований. Добавить сюда еще и ВПР! Вполне вероятно, что эта «вишенка на торте» приведет просто к коллапсу», – подчеркнула она.

Петиция за отмену ВПР в Сети уже набрала больше 27 тысяч подписей. Пользователи пишут, что Минпросвещения пора оставить в покое школы и детей «со своими безумными экспериментами», поскольку «ВПР портит психику детей», а в этом году стресса и так хватает из-за пандемии. Нельзя проводить срез знаний сразу после каникул, до которых дети почти три месяца учились дистанционно, считают пользователи. Даже если школьникам не будут ставить оценки, стресс от того, что они не справятся с заданиями, даст колоссальный отрицательный эффект уже в начале учебного года. «Это преступление, как по отношению к детям, так и по отношению к педагогам», – полагают россияне.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.08.20

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